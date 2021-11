Drama prin care a trecut Simona Halep la inceputul acestui an. A suferit mult, in mare secret

Anul 2021 a fost un an foarte greu pentru Simona Halep. A suferit multe accidentari pe terenul de tenis, dar a avut si o mare suferinta sufleteasca. A pierdut o persoana foarte draga, insa aceasta tragedie a fost tinuta ascunsa de familia sportivei. Simona a povestit drama prin care a trecut la începutul acestui an."Ei bine… 2021 a fost hmmmm, greu de descris. Sinceră să fiu, a fost un an care m-a provocat mult. Chiar de la început am simțit o mare durere în inimă, fiindcă ne-am pierdut pe cineva foarte apropiat, pe mătușa mea. Era o femeie puternică, o persoană specială, care mereu va fi în inimile noastre.A fost cel mai dur moment pentru mine și mi-a luat ceva să accept, dar am înțeles până la urmă că asta este viața și că trebuie să depășim orice durere și să fim puternici. Eram epuizată emoțional de o perioadă de timp și după aceea am început să sufăr din cauza unor mici accidentări, până când a venit cea mare, de la gleznă, în Roma.