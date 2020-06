Drama prin care trecea Costin Marculescu. Ce probleme avea

Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort, miercuri noapte, in locuinta sa. Autoritatile au fost anuntat de vecini, care au sesizat ca actorul disparuse de cateva zile si nu se mai auzea nicio miscare in apartamentul sau.„Au fost solicitate și echipaje din cadrul ISUBIF, iar în prezența unor martori s-a pătruns în locuință, unde a fost găsit decedat un bărbat. Cazul fost preluat de Biroul Morți Supecte și Ucideri din Culpă din cadrul Serviciului Omoruri din Poliția Capitalei”, au spus reprezentanții Poliției București.Autopsia corpului neinsufletit urmeaza sa se faca joi. Actorul a fost gasit in cada, intr-o stare avansata de putrefactie.Potrivit unor surse Impact.ro, Costin Mărculescu suferea de depresie de mai bine de un an. Din acest motiv, activitățile de ordin profesional s-au redus considerabil, iar invitațiile la emisiuni nu mai curgeau pe bandă rulantă ca altădată. Asta l-a adus pe Costin Mărculescu în pragul unor datorii uriașe, către cunoscuți.„L-au ajutat financiar Pepe, care i-a dat, în total, câteva mii de euro. Mara Bănică îl ajuta și ea cu cât putea, la fel și George Ciubotaru. Din păcate, nu voia să înțeleagă că nu va reveni în teatru și că trebuie să se reprofileze. Toată lumea îl îndemna să se angajeze, să își facă un rost, să lase trecutul în urmă. Noi simțeam că el este depresiv. Visa doar să revină în centrul atenției. Suferea și de singurătate, spunea că tânjește să aibă și el o familie. Vorbea mereu despre vremea în care avea bani și locuia într-o vilă, când avea mașini luxoase și era iubit de public. Trăia în trecut, nu mai accepta prezentul. Avea probleme cu inima, dar nu voia să meargă la medic și nici să aib grijă de el. Nu lua medicamente, nu ținea dietă”, au declarat surse apropiate acestuia.