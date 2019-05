Drama unei prezentatoare TV de la Antena Stars. Sotul i-a murit in brate si a fost diagnosticata cu cancer de piele

Prezentatoare TV Bianca Sarbu a ramas vaduva la doar 34 de ani. Sotul sau a murit chiar in timp ce ea era pe scena. Barbatul a facut infarct si a murit chiar in bratele ei.Erau colegi la Teatrul ‘Constantin Tănase’ si aveau o trupa cu care cantau la diverse evenimente. A ramas vaduva si si-a crescut singura cei doi copii.Dupa drama pierderii sotului, vedeta s-a imbolnavit. A mers la doctori si acestia au diagnosticat-o pe Bianca Sarbu, de 3 ori, cu cancer de piele.pentru Antena Stars.Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi’ a fost greu incercata de viata, dar s-a ridicat mereu si a luat-o de la capat. In prezent, Bianca Sarbu se iubeste cu Bogdan pe care l-a cunoscut tot la Antena Stars. In urma cu un an, Bianca Sarbu si Bogdan s-au casatorit. Cei doi aveau o relatie de doar o luna in momentul in care au facut pasul cel mare.