Ducii de Cambridge, tablou de Craciun in formula de patru

”Ducele si Ducesa de Cambridge sunt fericiti sa va prezinte noul portret de familie. Imaginea reprezinta felicitarea de Craciun, de anul acesta, a Altetelor Sale Regale. Fotografia a fost realizata la inceputul acestui an, de catre Chris Jack, la Palatul Kensington” este descrierea care a insotit inedita felicitare.Micutii George si Charlotte sunt imbracati in outfituri in nuanta de albastru senin. In aceeasi nuanta s-a imbracat si Kate, pe atunci nefiind insarcinata cu al treilea copil. Ducesa a purtat un poutfit compus dintr-o fusta conica si un sacou cu peplum, care prezenta o curea in talie. Si William s-a asortat tabloului de familie, purtand o cravata in nuanta predominanta.