Dupa Adela Popescu, inca o vedeta de la Pro TV a fost diagnosticata cu Covid

Vesti proaste de la Pro TV! La doar o saptamana dupa ce Adela Popescu a anuntat ca are covid, inca un prezentator TV a fost diagnosticat cu aceasta boala.Este vorba despre Andrei Lăcătuș, cunoscut drept Shurubel, care va lipsi si el două săptămâni de la emisiunea Vorbeste Lumea. Editia de astăzi, 13 septembrie a început cu Bogdan Ciudoiu și Cosmina Păsărin. Cei doi le-au dat o veste tristă fanilor.Adela Popescu a anuntat saptamana trecuta ca este infectata cu coronavirus si va trebui sa stea 14 zile in carantina.„Salut! Mi-ar fi plăcut și mie să fiu cu voi. Nu, nu sunt însărcinată! Ieri m-am simțit rău, am ajuns acasă și mi-am făcut un test rapid. Din păcate, am ieșit pozitiv, așa că vreo două săptămâni o să stau să mă uit la voi.De mâine, câte o surpriză în fiecare zi pentru voi. Este ceva oribil când vezi testul pozitiv. Eu nu m-am vaccinat pentru că în sarcină doctorii mi-au spus să nu o fac. După urma să mă vaccinez pentru că tocmai mă informam.Eu stau cu mască prin casă pentru că vreau să protejez pe toată lumea. Copiii sunt de ceva timp la bunici, deci nu au luat contact cu mine.Am o surpriză pentru voi mâine, de la distanță. Mă gândesc la toate variantele: cum să aerisesc, cum să mă port în preajma bebelușului, cum să port trei măști, etc.”, spunea Adela Popescu la „Vorbește lumea”.