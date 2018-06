Dupa ce a slabit 40 de kilograme, Ozana Barabancea trece la bisturiu. Ce operatii estetice isi face

Acum, Ozana se gandeste sa isi faca si cateva operatii estetice."Eu inca nu am un an de la operatie. Eu sunt foarte buna de carne. Probabil o sa-mi fac niste interventii in partea superioara a corpului. Eu simt ca intineresc, dar varsta isi spune cuvantul. Important este sa imbatranesti frumos. S-ar putea sa-mi fac o interventie la nivelul sanilor. Port un corset foarte bun", a marturisit Ozana Barabancea.Ozana Barabancea are grija sa aiba o viata ordonata si a marturisit ca merge la sala de cel putin trei ori pe saptamana. Acest lucru o ajuta la tonus, iar pe langa aceste lucruri ea merge des si la masaj. "Stilul meu de viata e ordonat. Beau foarte multa apa. Incerc sa merg la sala de 3-4-5 ori pe saptamana. El ma ajuta sa am un tonus minunat. Trebuie sa fac si masaj. Pielea imi raspunde destul de bine. Savurez orice mancare. Important e sa nu ma prinda masa cu gandul in alta parte. Nu avem placeri vinovate. Cand am timp gatesc. Acum, sincera sa fiu am pe cineva care ma ajuta. imi mai iau si de la supermarket cand sunt in viteza", a povestit Ozana in cadrul interviului acordat pentru viva.ro.