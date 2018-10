Dupa divortul de Connect-R, Misha a rabufnit: "Sa nu zic mizerii"

Cei doi se ocupa in continuare impreuna de fiica lor Maya si au o relatie de prietenie. Misha nu a dorit sa comenteze niciodata viata ei personala nici macar dupa ce Connect-R a anuntat divortul. De curand insa, Misha nu s-a mai putut abtine si a rabufnit dupa ce in presa s-a scris ca ii cauta fiicei sale o bona.„Maya e foarte bine, merge la grădiniță, acasă cu mine și cam atât. Acum am o domnișoară cu care face engleză acasă și am lăsat-o cu ea două ore, pentru că atât ține ședința. Stau aici o oră și apoi mă întorc repede acasă. Am văzut în ultimul timp numai, hai să nu zic mizerii, pentru că e un cuvânt urât. Am văzut foarte multe articole nefondate în ultimul timp pe internet și da… e o prostie. Scria că mi-aș dori o bonă, iar eu nu am declarat niciodată așa ceva. Nu îmi doresc nicio bonă. Mă descurc așa cum pot, sunt ok, chiar nu am nevoie de bonă'a spus Misha, pentru VIVA! Acum, Misha lasă în urmă problemele personale și pregătește o întoarcere în lumea muzicală. „Da, cu siguranță că îmi doresc să îmi reiau cariera. O să scot în curând o piesă singură. Voi pregăti și o piesă în colaborare cu o artistă de la noi și o să mă pun pe treabă, m-am pus deja'a adăugat artista.