Durere imensa pentru o actrita din Romania. Mama ei s-a stins din viata in urma infectiei cu Covid

Este vorba despre actrita Liliana Mocanum cunoscuta din serialul Las Fierbinti. Artista a facut marturisiri extrem de dureroase despre momentele de cosmar prin care a trecut in urma cu cateva luni, cand mama ei a murit in urma complicatiilor provocate de Covid.Actrita a izbucnit în plâns în cadrul unei emisiuni TV în momentul în care a început să vorbească despre trauma pe care a trăit-o.„Mama a fost internată pe ATI Covid, în Piatra Neamţ. M-am dus ca disperata la Piatra Neamț, pentru că eu fac parte dintre acei oameni care au rămas aici, dar care au fost forţaţi să conducă pe ultimul drum persoane dragi, având Covid. E cumplit să-ți duci bărbatul, copilul, iubitul, mama pe ultimul drum, într-o pungă. Am avut un fix, ca mama mea să nu plece . Am cumpărat o pânză.”, a povestit actrița, cu ochii în lacrimi, la emisiunea “ La Măruță”, de la Pro TV.“Sunt ca o mască a teatrului. Un ochi îmi râde și un ochi îmi plânge. Sunt într-o perioadă în care nici nu mai ştiu ce merit şi nici ce fac, dar nu vreau să plâng. Ar fi fost şi ziua mamei, pentru că o chema Elena”, spunea atunci actriţa extrem de îndurerată de tragedia care s-a abătut asupra familiei.