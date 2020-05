Ea este Ela, noua iubita a lui Victor Slav! Cum arata si cu ce se ocupa

Cea care i-a furat inima prezentatorului TV se numeste Ela si lucreaza ca hostess la o terasă de pe malul Dâmboviței. Tanara este foarte sexy, cu forme de invidiat. Astfel, in timp ce pare ca Victor si-a gasit in sfarsit linistea dupa divortul de Bianca Dragusanu, aceasta din urma are parte de o viata amoroasa tumultuoasa. Dupa o relatie esuata cu Tristan Tate, Bianca a mai trecut printr-un divort. S-a despartit de omul de afaceri Alex Bodi, cu care a avut o relatie presarata cu foarte multe scandaluri.Victor Slav și Bianca Drăgușanu au avut o poveste de dragoste cu urcușuri și coborâșuri. După ce în septembrie 2013 făcuseră o nuntă ca-n povești, pe zece martie 2014, cei doi ieșeau de mână de la notar, unde ajunseseră de comun acord. Apoi, la un timp, cei doi s-au reîmpăcat, dar nu s-au mai căsătorit. Cei doi au un copil, pe nume Natalia Sofia, în vârstă de aproape 4 ani.