Elena Basescu, insarcinata pentru a patra oara?! "Noi, femeile, pentru asta suntem facute!"

De asemenea, Elena Basescu a facut marturisiri despre noua sa viata si a dezvaluit ca isi doreste si un al patrulea copil.„Niciodata sa nu spui niciodata!” Elena Basescu si-a lansat o line de haine pentru copii dupa ce pur si simplu si-a dat seama ca toata viata ei acum se invarte in jurul celor 3 copii pe care ii are. ”Sunt fascinată de copiii mei și mi-am dorit totdeauna să fac ceva ce are legătură cu ei. Hainele nu sunt doar pentru mamă-fiică, ci și pentru mamă-fiu”.Ideea ei de business a venit din dorinta de a se imbraca in permanenta cu haine asortate cu cele ale copiilor ei si nu reusea deloc sa faca asta. ”Acum, Sofia este mare și vrea să fie ca mama. A început să-mi ia pantofii, dar i-am explicat cât este de periculos, să nu se accidenteze. Sofia este la vârsta la care vrea să schimbe cât mai multe ținute”. a declarat EBA.Elena Băsescu a vorbit și despre tatăl ei, fostul președinte Traian Băsescu: ”Bunicul m-a sprijinit, i s-a părut că este o idee bună. Este un bunic împlinit, fericit, foarte implicat și devotat nepoților. Are o răbdare extraordinară. Nu schimbă scutece, dar îi scoate pe copii la masă. Bunicul le dă copiilor lecții de viață, din experiența proprie”.Despre cum s-a schimbat viata ei de cand este mama „full-time”, Elena mărturisește: ”Cu trei copii, dacă vrei să pleci undeva, trebui să muți jumătate de casă. Nu este greu să fii mamă full time. Noi, femeile, pentru asta suntem făcute, nu mi se pare că trebuie să fiu transformată în eroină. Este ceva normal. Sofia și Traian junior se înțeleg foarte bine, se completează, se joacă împreună, nu trebuie să le găsesc partener de joacă. Pe Anastasia au acceptat-o de când era în burtică.”