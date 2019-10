Elena Basescu s-a despartit de iubitul cu 12 ani mai tanar. Au impreuna o fetita

Elena Basescu nu are deloc noroc in dragoste! Fiica cea mica a lui Traian Basescu s-a despartit si de Catalin Tomata, cu care are impreuna o fetita in varsta de un an. Cei doi nu mai formeaza un cuplu de aproximativ o luna. Elena a venit la botezul fiicei Elenei Udrea singura, iar acesta a