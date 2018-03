Artista si-a anuntat fanii ca este bolnava si a publicat si o poza in care apare cu o perfuzie in mana.“Sunt foarte racita, am luat un virus de la Nicolas. As fi vrut sa fiu cu baietii la repetitie. Vreo trei zile la rand am avut febra, aseara m-am hotarat sa fac o perfuzie si a functionat”, a spus Elena Gheorghe pe vloggul ei.