Elena Merisoreanu a primit vesti triste de la medici, dupa ce s-a infectat cu Covid

Elena Merisoreanu a fost vaccinata cu schema completa, insa s-a infectat cu coronavirus. A crezut initial ca este o raceala si se poate trata acasa. Pentru ca s-a simtit rau, cantareata a sunat la Ambulanta, iar medicii au decis sa o duca la spital, pentru ca avea plamanii afectati. A fost pusa imediat pe perfuzii.Desi acum se simte mai bine si spera sa fie externata, medicii nu au venit cu vesti bune pentru artista. Vor sa o tina in continuare sub supraveghere si va mai sta cel putin o saptamana in spital.„Sunt încă în spital, cred că mai mă țin o săptămână. Acum au venit fetele, asistentele, și mi-au luat din nou analizele. Nu am făcut deloc febră, mi-a fost însă foarte rău, saturația mi-a revenit. Am avut și plămânul afectat, cam 8%. Bine că am venit la timp la spital. Eu credeam că sunt răcită, că făcusem vaccinul. Nu mi-am închipuit că am Covid!”, a declarat solista, duminică dimineață, pentru Click!.