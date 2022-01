Elena Merisoreanu trece prin momente grele. Artista ajunge din nou pe masa de operatii

Elena Merisoreanu a marturisit ca se confrunta de mai multa vreme cu probleme la un picior si a tot amanat operatia. Acum insa, medicii i-au spus ca trebuie sa faca neapart interventia chirurgicala pentru a nu se inrautati problemele pe care le are.„Cartilajul nu se mai reface. Nu mă simt chiar așa de rău, am mai făcut puțin tratament, dar motivul e altul pentru care nu m-am operat. Am de lucru acum, nu mă mai gândesc la picior. Nu o iau ca pe un sacrificiu, ci ca pe o plăcere. Medicii au zis că nu e problemă dacă amân operația. Stau bine momentan. Am făcut și toate analizele, au ieșit bune„, a declarat Elena Merișoreanu.