Elena Udrea a ales numele fiicei sale. Iata cum o va chema pe fetita ei

Ea si logodnicul ei, Adrian Alexandrov, au ales deja numele pe care il va purta micuta lor. Astfel, bebelusa care va veni pe lume peste cateva luni se va numi Eva Maria.In acest moment, Elena Udrea se afla in Costa Rica. Fiica ei va primi la nastere automat cetatenie in aceasta tara. Iubitul Elenei, Adrian, a mers si el in Costa Rica pentru a-i fi alaturi.Logodnicul fostei politiciene se afla de doua saptamani in Costa Rica, iar în acest timp cei doi stabilesc lucruri personale, legate de viitorul lor și al copilului lor.