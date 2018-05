Elena Udrea: Am o propunere de la Netflix sa fac un serial

Anuntul a fost facut de Elena Udrea in cadrul unui interviu pentru gsp.ro. Iata mai jos convorbirea intre ea si jurnalistii de la gsp.ro:- Obosiţi. E de la sarcină?- Obosesc când vorbesc. Dacă nu vorbesc deloc… Bine, mai vorbesc la telefon, dar și la telefon... Toată lumea vrea pe video, dar cum pe video că eu în casă nu sunt nici aranjată, nici machiată, nici îmbrăcată de video? Când am emisiuni… apropo, am avut, am o propunere de la Netflix. Să fac un serial.- Netflix? Pe ce temă și unde? Aici?- Nu, am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici. Mă gândeam ce interesant ar fi când intru eu în direct la televiziune, sunt în pantaloni scurţi, în papuci, dar în sus sunt îmbrăcată de birou.- E farmecul televiziunii…- Da, da, aranjată, dar eu sunt, de fapt, desculţă.- Și se face documentarul?- Da, da, dacă se finalizează discuţiile. A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant.- E vorba și de niște bani? Bănuiesc că nu deveniţi milionară din asta…- Ba da! În dolari!Elena Udrea se afla in acest moment in Costa Rica, unde are statut de refugiat politic.