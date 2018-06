Elena Udrea, extradata din Costa Rica in urma condamnarii?

Aceasta se afla in prezent in Costa Rica, unde are statut de extradat politic. Fostul ministru a precizat deja ca nu intentioneaza sa se intoarca de bunavoie in tara.In aceste conditii, ramane ca autoritatile statului roman sa inceapa demersurile pe langa oficialii din Costa Rica, tara unde Elena Udrea a cerut azil politic."Nu avem tratat bilateral de extradare cu Costa Rica, dar ambele tari sunt semnatare ale Conventiei ONU impotriva Coruptiei. Acolo, ambele tari s-au angajat ca in cazul unei condamnari, printre altele, pentru coruptie, sa nu acorde azil politic. Doamna Elena Udrea poate sa astepte un an de zile pana cand cererea sa va fi examinata de autoritatile din Costa Rica. Negresit, sentinta de azi ar trebui sa ajunga la dosar. E de asteptat ca autoritatile sa constate ca doamna Elena Udrea a fost condamnata pentru coruptie si pe acest criteriou sa nu ii acorde azil politic si sa o expedieze in Romania. Eu nu exclud ca autoritatile din Costa Rica sa grabeasca procedura. Acel termen de un an era un termen maxim in care ii putea fi examinata cererea de azil", a explicat jurnalistul Liviu Avram pentru realitatea.net.