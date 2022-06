Elena Udrea face bani si din inchisoare. Cu cate se vand apartamentele construite de firma ei

Un apartament cu o cameră, de 37,91 mp, se vinde cu doar 63.800 de euro, de două ori mai ieftin decât alte locuinţe similiare scoase la vânzare în Cluj. De asemenea, un apartament cu doua camere, cu o suprafaţă utilă construită de 41 mp, scos la vânzare prin intermediul unei agenţii imobiliare se vinde cu 70.000 de euro, scrie Adevărul.ro „RE/MAX va propune spre vanzare un apartament de 2 camere decomandate situat intr-un complex rezidential deosebit , Transilvania Smart City care se dezvolta in zona Selgros ,aproape de aeroport si de zonele de interes ale orasului. Apartamentul are o suprafata utila de 41.42 mp si dispune de o terasa de 16.98 mp fiind situat la etajul 10 al unui imobil avad regimul de 2S+P+11E+1Er. Termenul de finalizare este luna decembrie 2023. Compartimentarea acestui apartament cuprinde un dormitor, o bucatarie si living open space, o baie, si un hol”, se precizează în anunţul respectiv.De asemenea, un apartament cu trei camere, care are o suprafaţă utilă de 70 mp se vinde cu 120.000 de euro: „Vă propunem spre vânzare un apartament de 3 camere decomandate situat într-un complex rezidenţial deosebit , Transilvania Smart City care se dezvoltă în zona Selgros, aproape de aeroport şi de zonele de interes ale oraşului. Apartamentul are o suprafaţă utilă de 70.39 mp şi dispune de o terasă de 35.51 mp fiind situat la etajul 9 al unui imobil având regimul de 2S+P+11E+1Er. Termenul de finalizare este luna decembrie 2023. Compartimentarea acestui apartament cuprinde 1 dormitor, o bucătărie şi living open space, 1 baie, şi 1 hol”.