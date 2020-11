Elena Udrea nu si-a cunoscut pana acum soacra

Asta deoarece, in timp ce soacra acesteia se afla in Romania, Elena Udrea fugise in Costa Rica. Apoi, cand aceasta s-a intorc in Romania, mama partenerului sau era in Italia.„Nu ma cunosc cu soara mea, asa au fost lucrurile. Ea este plecata din tara, locuieste in Italia, eu am fost plecata doi ani. Cand a venit ea aici, eu nu eram, de cand am venit eu, a fost chestia asta cu COVID-19 si nu a apucat sa vina. Deci nu o cunosc, o vad doar pe telefon cand vorbeste cu Adrian. Cred ca este o femeie minunata pentru ca a crescut frumos doi baieti, astept sa ne cunoastem, sunt sigura ca va fi ok. Acum ma intreb cum este sa fii soacra Elenei Udrea sau bunica fiicei Elenei Udrea. Cred ca va fi un moment interesant, pentru ca si eu sunt curioasa cum este sa fii nora, caci eu nu am avut una niciodata, mama lui Dorin Cocos era moarta cand ne-am cunoscut noi”, a spus Elena Udrea la o emisiune TV, scrie Spynews.