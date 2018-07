Elena Udrea se intoarce in Romania. Iata cand!

Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a mers pana in America Centrala pentru a o vedea si pentru a stabili cu aceasta detalii importante legate de fiica lor. Frumoasa blonda a trecut prin clipe de cosmar atunci cand a pierdut unul dintre cei doi copii, dar asta n-a impiedicat-o sa vada partea buna a lucrurilor.Cu toate ca nu va avea gemeni, Elena Udrea, asteapta cu nerabdare sa treaca cele patru luni pana cand isi va putea strange fetita in brate. Cuplul intentioneaza sa o boteze pe micuta Eva Maria.”Elena si Adrian au decis ca micuta sa poarte numele de Eva Maria. Eva le-a placut lor, iar Maria pentru ca viitoarea mamica a tinut ca fiica ei sa poarte numele bunicii”, a marturisit o amica de-a cuplului, conform Cancan.ro. ”Micuta o sa se nasca pe la sfârsitul lunii octombrie. Nasterea e programata între 25 si 30 octombrie. Nasii nu i-am stabilit, inca ne mai gandim. Nu am planuit nimic legat de botez pentru ca nu este sigur daca Elena ramâne acolo sau se va întoarce în tara”, a declarat Adrian Alexandrov pentru Cancan.ro.

