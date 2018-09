Elena Udrea se intoarce in Romania? Primele declaratii

Fostul Ministru al Transporturilor a acordat un interviu in care vorbeste despre fetita sa dar si despre faptul ca isi doreste sa se intoarca in Romania."Eva Maria ne-a facut tuturor o supriza. si noua si medicului si a venit mai devreme. Fiind fetita, ne asteptam sa fim sub termenul calculat de medic, insa ea a venit chiar mai devreme de atat. Desi nu era niciun semn ca noaptea trecuta se va naste, totusi, in patru ore, dupa o asteptare de patru ore destul de grea, avand in vedere optiunea mea pentru nastere naturala, s-a nascut Eva Maria. E un copil perfect sanatos, eu ma simt foarte bine, probabil acesta este unul din avantajele femeilor care aleg nasterea naturala. Faptul ca esti intr-o forma fizica foarte buna imediat dupa nastere, iar pentru copil este foarte sanatos. Suntem bine, asteptam sa ne dea voie sa plecm acasa astazi, deci practic dupa o zi, mie mi-ar fi dat voie sa plec de ieri, dar am mai stat pentru Eva.Ssi incercam sa ne obisnuim acum una cu alta. E un moment special. Asta clar! incepe o perioada speciala in viata mea la care trebuie sa ma adaptez, dar este extrem de frumoasa, este fabuloasa pot sa spun! Mi-as fi dorit sa se intample acasa, in Romania, si tot sper ca foarte curand vin cu Eva sa-si cunoasca familia. Din pacate, neasteptandu-ne la venirea ei atat de devreme, familia era pregatita pentru inceputul lunii octombrie sa se intruneasca aici, in Costa Rica, dar asta este. Acum vor veni duminica, luni, cand ea deja este acasa. Nici nu puteau sa faca prea multe. Rolul major l-am avut eu pana la momentul acesta. Este o perioada din viata mea de care incerc sa ma bucur la maximum de acest nou inceput. Imi doresc foarte mult, ca foarte curand, sa o aduc pe micuta in Romania", a declara Elena Udrea pentru un post de televiziune, potrivit cancan.ro.