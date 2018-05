Elena Udrea se simte singura in Costa Rica: "Nu am prietenii aici, nimic nu e ca acasa"

Aceasta a declarat ca trece printr-o perioada foarte dificila si nu se poate adapta la viata din Costa Rica.„Este o surpriză plăcută să fiu felicitată de acasă, din România. Am fost prima invitată la voi în emisiune! Este prima onomastică pe care o sărbătoresc departe de țară. Nu îmi doream lucrurile astea, dar s-a întâmplat. Nu am prietenii aici, nimic nu e ca acasă. Încerc să supraviețuiesc acestui moment, acestui episod…Să sperăm că următoarea aniversare, de Mihail Și Gavril, o petrec acasă, alături de familie. Eu nu sunt făcută să trăiesc în altă țară. Eu sunt făcută să trăiesc în țara mea, în România.”, a declarat Elena Udrea pentru Antena Stars.Elena Udrea a reamintit cel mai greu moment din viața ei.“M-am speriat și m-a marcat enorm momentul în care am aflat că am pierdut un copil”, a spus fostul ministru.