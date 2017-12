Enrique Iglesias si Ana Kournikova, parinti de gemeni

Rusoaica si partenerul sau, Enrique Igelsias, au o relatie din 2001, fara a confirma vreodata ca ar fi casatoriti. Kournikova (36 de ani) a nascut un baiat si o fata, care au primit numele de Nicholas si Lucy.Fosta jucatoare de Top 10 WTA, Kourinikova s-a retras din activitate in 2003, din cauza accidentarilor, fara a reusi sa castige vreun turneu. Cea mai buna performanta a carierei la turneele de Grand Slam este semifinala jucata la Wimbledon, in 1997. In palmaresul rusoaicei exista totusi doua succese de la dublu, la Australian Open, in 1999 si 2002.