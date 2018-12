Este incredibila. Cum arata cea mai frumoasa bunica din lume. Nu iti poti lua ochii de la ea

Jacqueline este o femeie de afaceri italiana, vorbeste 5 limbi straine si aare o fiica de 30 de ani si doua nepoate. In 2016, a trecut printr-un moment tragic. Fiul sau in varsta de 23 de ani a murit in urma unui accident rutier.Ea nu a obtinut aceasta imaginea peste noapte."Nu vei obtine rezultate daca consumi o cantitate moderata de alcool, o cantitate moderata de alimente nesanatoase si daca mergi o data pe saptamana la sala. La fel cum nu vei deveni un multimilionar daca lucrezi doar 40 de ore pe saptamana. Rezultatele extreme necesita eforturi extrema," a spus Jacqueline Berrido Pisano.Dieta lui Jacqueline consta in alimente bio, o multime de legume, carne, peste si fructe de mare. De fapt, subliniaza ca mananca o multime de proteine."Mananc o multime de fructe si beau multa apa. Sucuri proaspete si obligatoriu un avocado pe zi", a dezvaluit cea mai frumoasa bunica din lume.Alte secrete al frumusetiiEvit sau limitez expunerea la soare. Folosesc o crema cu factor de protectie mare (SPF 50). De fiecare data cand ies pun o palarie, protejandu-mi fata si gatul, in primul rand, de efectele luminii soarelui. Daca fumezi, renunta la acest obicei prost. Pielea fumatorilor imbatraneste mai repede. Nicotina determina vasele de sange sa se contracteze pe suprafata fetei si a mainilor, ceea ce agraveaza circulatia sangelui.Inainte de a dormi, trebuie sa-ti indepartezi meticulos machiajul. Mama mi-a spus asta cand eram adolescenta, si intotdeauna am urmat aceast sfat pentru ca functioneaza. Pentru ingrijirea pielii, inainte de a merge la culcare, in mod alternativ, folosesc doua produse. Intr-o seara, aplic crema de regenerare si uleiul de nuca de cocos sau uleiul de argan.Aplica o crema hidratanta in fiecare zi, pe tot corpul, fara a te limita la fata si la gat. Crema de hidratare ajuta la mentinerea elasticitatii pielii si stimuleaza producerea de colagen si elastina.