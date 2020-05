Eugenia Serban, diagnosticata cu doua tipuri de cancer. Dezvaluiri dureroase facute de actrita

"Anul trecut in luna aprilie a inceput totul. Mergand la controlul ginecologic anual, s-a descoperit ca ceva nu este in regula, si asa au inceput investigatiile. In luna iunie, s-a confirmat cancerul ginecologic. Imediat dupa biopsie, medicul a hotarat sa mi se faca de urgenta o ecografie de san, in aceeasi zi. A fost una dintre cele mai urate zile din viata mea, ziua in care am aflat ca am si cancer la san. Asa a inceput totul," a dezvaluit Eugenia Serban, intr-un interviu exclusiv pentru revista VIVA!.Actrita a vorbit si despre momentul in care a aflat cruntul diagnostic si ce a simtit in acele clipe."Prima data am crezut ca este o greseala, am tot sperat sa nu fie adevarat si am inceput toate investigatiile necesare. RMN-uri, CT-uri, PET CT, biopsii, iar cel mai greu a fost sa astept rezultatul biopsiilor. Prima perioada m-a daramat, aveam mii de intrebari in cap… De ce eu? De ce mie? Si inca nu aveam habar ce va urma. Dar, in aceasta perioada, am avut alaturi de mine oameni si prieteni minunati. Tot in acel timp am fost plecata la Timisoara, pentru ca era programat de mult spectacolul meu monolog "Spovedanie in fata luminii." Acolo, de fapt, am facut toate RMN-urile si CT-urile, ca sa nu se piarda timp.Le multumesc, si pe aceasta cale, doctorilor de la Timisoara care au fost alaturi de mine secunda de secunda. Cand am acceptat? E greu de spus. Am avut nevoie de un timp, eu cu mine. Dar, la inceputul lunii august, am ales sa merg mai departe. Am inceput cu operatiile si apoi a urmat restul tratamentelor," a povestit Eugenia Serban.Eugenia Serban a decis sa faca ambele interventii deodata, desi echipa de medici a incercat sa o convinga sa faca operatiile pe rand. "Am avut un curaj inconstient!," a spus actrita.