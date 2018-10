Familia regala a facut marele anunt: Meghan Markle este insarcinata

Vestea a fost data de Palatul Kensington, dupa ce Meghan si Harry au aterizat pe aeroportul din Sydney, in Australia, unde vor participa la un turneu de 16 zile in Australia si Pacificul de Sud.BBC arata ca Ducesa de Sussex o sa nasca in primavara anului viitor.“Cei doi apreciaza sustinerea pe care au primit-o de oamenii din jurul lumii de la nunta lor, in luna mai, si sunt incantati sa impartaseasca aceasta veste buna cu publicul”, scrie Palatul Kensington.