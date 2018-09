Feli Donose, clipe grele! Iubitul sau a vrut sa plece de acasa de 5 ori

Invitata recent in cadrul unei emisiuni TV, Feli Donose a povestit ca trece printr-o perioada foarte grea. Ea a povestit ca nu s-a obisnuit cu ideea ca este insarcinata si inca lucreaza foarte mult, de aceea il si streseaza pe foarte tare pe iubitul sau, care cu greu rezista.„M-am îngrășat 9 kilograme, faza ciudată este că nu conștientizez că sunt gravidă pentru că am mult de lucru, zic că sunt balonată, dar îmi aduc aminte că sunt în șapte luni. N-am avut o sarcină grea, eu am fost dramatică. Cred că iubitul meu a vrut să plece de acasă de patru-cinci ori minim. Acum sunt bine, conștientizez, o simt pe bebelină că e foarte activă. N-am început să pregătim camera bebelușului așa calumea. Intru în magazine de bebe și ies plângând și cu mâna goală că nu știu ce să aleg. Planul era să adopt la anul, știam eu că voi lua o fetiță la două săptămâni, așa am visat, știu că sunt ciudat. El nu a rezonat cu numele de Luna și mi-a zis că Luna e nume de câine. Am zis că nu pot să fiu egoistă și am ales încă un nume.”, a spus Feli la Răi Da Buni.