Fiica Andreei Marin, probleme mari de sanatate

Loredana nu isi arata varsta! Te intrebi insa cum arata fara strop de machiaj? Cantareata nu se sfieste sa posteze imagini fara strop de machiaj! Loredana, recunoscuta pentru capacitatea ei de a se reinventa, le-a aratat fanilor cum arata in momentul in care se trezeste de dimineata. Tu ce parere

Soprana Ozana Barabancea si-a facut in urma cu aproape un an o operatie de micsorare a stomacului. Vedeta a reusit sa slabeasca dupa aceasta interventie nu mai putin de 40 de kilograme. Acum, Ozana se gandeste sa isi faca si cateva operatii estetice. "Eu inca nu am un an de la operatie. Eu sunt