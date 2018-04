Fiica cea mica a Ionelei Prodan nu i-a fost alaturi cand a murit. Iata motivul

Artista a suferit de cancer pancreatic, iar medicii nu ii mai dadeau nicio sansa. Familia artistei a sperat insa pana in ultima clipa la o minune. Luni seara insa, organismul Ionelei Prodan a cedat.Pentru ca in urma cu cateva zile, Ionela Prodan isi mai revenise, fiica cea mica a artistei a plecat in America, acolo unde locuieste, nebanuind o secunda ca mama ei se va stinge atat de repede.Solista si-a gasit sfarsitul pe patul de spital, acolo unde era internat de mai bine de o luna. Cea care a stat in permanenta langa ea a fost una dintre fiicele sale, Anamaria Prodan, care si-a anulat toate contractele si s-a ocupat de ea. Din pacate, Anca, cealalta fiica a sa, nu si-a putut lua ramas bun de la mama sa.