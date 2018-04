Fiica Ionelei Prodan, primele declaratii despre starea de sanatate a mamei sale

Jurnalistul Andrei Gheorghe s-a stins din viata pe 19 martie. El a fost gasit in baia din locuinta proprie de catre un angajat care se ocupa de vila. In urma autopsiei, medicii au aflat ca decesul jurnalistului survenise in urma cu 12 ore inainte de a fi gasit. Moartea lui Andrei Gheorghe a socat