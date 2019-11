Fiica lui Laurette, batjocorita la scoala: "I-a fost sparta dantura. Nu trebuie batuta pentru ca are o alta culoare a pielii"

Daca pana acum Laurette s-a abtinut sa faca publice terorile prin care trecea fiica ei, in urma acestui ultim incident a scris pe pagina sa de socializare un mesaj dur si cutremurator. Ea a cerut ministerului Educatiei sa ia masuri in cazul fetitei sale.Vedeta a marturisit ca este revoltata de ceea ce se intampla in scolile din Romania si ca inca mai exista discriminare rasiala in anul 2019. Mai mult, Laurette a declarat ca desi a facut numeroase plangeri catre conducerea scolii, nimeni nu a luat nicio masura."Toată copilăria mea şi, mai apoi, adolescenţa au fost umbrite de rautăţile colegilor de şcoală legate de culoarea pielii mele. Am sperat că odată cu trecerea la democraţie, cu eliberarea de sechelele comuniste, cu deschiderea către Vest, cu evoluţia socială, aceste lucruri vor dispărea. Discriminarea rasială în Europa anului 2019 pare scenariu de film“, şi-a început Laurette textul scris pe Facebook. Vedeta TV a atras atenţia, revoltată, asupra faptului că şcoala nu a luat măsuri, părinţii celorlalţi copii privesc asta „ca pe o normalitate“, iar sesizările ei repetate au fost considerate „răsfăţ TV“, rezultatul la care s-a ajuns fiind dantura spartă a fetiţei sale.„Din păcate, copila mea trăieşte acelaşi scenariu pe care şi eu l-am suportat când aveam vârsta ei. Pentru că este de culoare. Pentru că şcoala în care învaţă NU ia măsuri. Pentru că părinţii copiilor care o jignesc şi o fac zi de zi iau asta ca pe o normalitate. Pentru că violenţa este, practic, una din materiile care se «predă» cu brio în şcolile din România. Joi, fetiţei mele i-a fost spartă dantura de către un coleg care nu e la primul incident de genul acesta. Bullying-ul repetat la care este supusă Serena de către acest copil a fost tolerat de şcoală, plângerile mele au fost considerate «răsfaţ TV»“, se arată în mesajul lui Laurette, scris alături de fotografia sugestivă cu dinţişorul spart al fiicei ei."Astăzi mă văd nevoită să cer public ministrului Educaţiei să ne facă dreptate. Da, suntem de culoare. Dar asta nu ne face neoameni. Copilul meu este un copil educat, crescut cu mult sacrificiu de o mamă singură. Copilul meu nu trebuie bătut, scuipat, batjocorit doar pentru că are o altă culoare a pielii. Sunt o mamă singură şi lupt nu doar cu un sistem indiferent, ci şi cu o mentalitate extrem de primitivă. Şcoala nu face nimic pentru a-mi proteja fetiţa. Pentru că dacă ar fi făcut, nu ajungeam în situaţia de a o aduce acasă mutilată de acelaşi coleg care în timp a mai lovit-o de nenumărate ori“.„Poate că orice mamă ar fi avut instinctul de a călca în picioare tot în jur în acel moment în care şi-a văzut copilul plin de sânge şi cu dinţişorul spart. Dar, în ciuda pielii mele ciocolatii, nu sunt animal. Mi-am stăvilit impulsul şi am încercat să îmi caut dreptatea la conducerea şcolii care muşamalizează întregul incident. Aşa că cer public doamnei ministru, dascăl la rândul ei, să-mi ajute fetiţa. Să-i spună dânsa că şcoala nu înseamnă numai bătăi şi jigniri, ci este locul în care vă învaţă să scrie, să socotească, să râdă, să respecte, să preţuiască, să iubească, să îşi facă prieteni şi să îşi amintească, peste ani, cu drag şi nostalgie de «doamna» ei. Vă rog, nu mai schingiuiţi sufletul copilei mele doar pentru că s-a născut mulatră“, a încheiat Laurette.