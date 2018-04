Fiica Madalinei Ghenea este un mic geniu. La doar un an stie deja sa vorbeasca intr-o limba straina

Micuta Charlotte stie cateva cuvinte in limba engleza. Micuta raspunde rapid atunci cand este intrebata ceva in limba engleza si parintii ei incearca sa o invete cat mai multe.In noiembrie anul trecut, dupa a evitat aproape jumatate de an sa arate fanilor sai imagini si fotografii cu chipul fetitei ei, Madalina Ghenea s-a pozat cu cea mica in brate. Sedinta foto a avut loc in cadrul unui pictorial de senzatie realizat pentru o revista glossy. Imbracata extrem de sexy, in lenjerie intima, Madalina Ghenea a demonstrat ca are un copr fara cusur si ca acesta nu a suferit transformari dupa nasterea celei mici.