Fiica unei celebre prezentatoare TV a murit. Chiar ea a prezentat stirea

Angela Kennecke este o cunoscuta femeie de televiziune din Statele Unite ale Americii si a avut cea mai grea misiune din intreaga sa cariera.Ea a vorbit in direct despre decesul propriei sale fiice, conform b1.roAngela Kennecke a prezentat in direct, in cadrul buletinului de stiri, si decesul propriei sale fiice. Tanara a murit in urma unei supradoze de droguri. De-a lungul carierei sale, aceasta prezentatoare TV a realizat numeroase materiale despre consumul de droguri si efectele devastatoare ale acestuia.Femeia de televiziune si-a dorit sa fie ea cea care prezinta stirea infioratoare.„Pe data de 16 mai, fiica mea in varsta de 21 de ani, Emily, a murit de supradoza. Niciodata nu m-am gandit ca un membru al familiei mele va deveni parte din statisticile prezentate la stiri. Nimeni nu se gandeste la asa ceva”, a spus Angela Kennecke, in direct, potrivit b1.ro.