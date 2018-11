"Firicel" neaga ca ar fi fost drogat la volan. Primele declaratii

"Firicel" a fost oprit in trafic de o patrula de politie intr-o razie obisnuita in sectorul 3 al Capitalei.”Colegilor li s-a părut ciudat comportamentul lui şi au solicitat sprijinul unui echipaj de la Brigada Rutieră pentru a li se pune la dispoziţie alcooltestul şi aparatul care depistează consumul de stupefiante. Secţiile nu sunt dotate cu astfel de aparatură. Poliţiştii Rutieri nu au întocmit dosarul penal, ci cei de la Ordine Publică”, au precizat pentru Click! surse oficiale. Nu băuse, dar era drogat, a arătat rezultatul. Imediat, a fost urcat în maşina oamenilor legii şi dus la IML, unde i s-au recoltat probe biologice.”Nu e adevărat. A fost doar o neînţelegere. Nu am băut, nu am consumat droguri”, a negat actorul, pentru România TV.Toma Cuzin a mai avut probleme cu legea. El a fost retinut de politie in anul 2017, in Vama Veche, dupa ce oamenii legii au descoperit ca acesta avea asupra lui mai multe tigari de marijuana.