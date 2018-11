Fiul Andreei Berecleanu s-a injunghiat. Vedeta a aflat chiar in timp ce prezenta stirile

Fiul ei a incercat sa curete un dovleac, cum era Halloween si isi dorea o Jack’o’Lantern sculptata de el.Intr-o clipa de neatentie, fiul Andreei Berecleanu si-a ranit mana. Acesta si-a bagat cutitul in ea si a inceput sa sangereze. Mama lui a fost sunata de urgenta si informata. Andreea Berecleanu a crezut ca i se prabuseste cerul in cap.a dezvăluit Andreea Berecleanu în cadrul unui interviu pentru postul de televiziune Antena Stars.Andreea Berecleanu are 43 de ani si este una dintre cele mai admirate prezentatoare din România. Are doi copii, Eva și Petru, din mariajul cu fostul prezentator Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estetician Constantin Stan.