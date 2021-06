Fiul lui Ion Dolanescu vrea sa candideze la presedintie. In ce tara va candida

Ana Maria Mărgean, micuta ventriloc in varsta de 11 ani, a castigat premiul cel mare de 120.000 de euro pus la bataie in cadrul emisiunii Romanii au talent. Micuta este foarte talentata si a cucerit publicul cu vocea sa minunata. Andra a fost pur si simplu uimita de talentul ei si s-a

La un an de la despartirea de George Burcea, Andreea Balan, care in acte inca este sotia actorului, ei aflandu-se in plin proces de divort, a facut noi marturisiri despre relatia pe care o are cu acesta. Cantareata a marturisit ca in prezent incearca sa aiba o relatie cat mai buna cu tatal