Fiul lui Kamara va incepe tratamentul cu celule stem pentru a avea o viata normala. Drama prin care trece artistul

Baietulul cantaretului Kamara, cae implineste luna aceasta 5 ani, a fost diagnosticat cu tripareza spastica. Micutul are probleme mari din cauza acestei boli. El isi misca doar o mana, poarta pampers si cantareste doar 10 kilograme. De asemenea, Leon are nevoie de supraveghere permanenta.Din cauza afectiunii sale si a faptului ca muschii sai sunt scurti si genunchii incovoiati, Leon nu merge nici macar de-a busilea. In ciuda acestei boli crunte, Kamara nu s-a dat batut si a incercat cu orice pret sa ii ofere fiului sau sansa la o viata normala. Speranta artistului a venit de la o clinica din Turcia, unde micutul urmeaza sa faca doua tratamente cu celule stem. Ulterior, in baza rezultatelor obtinute, specialistii vor decide daca baietelul va avea nevoie si de o interventie la nivelul nervilor coloanei vertebrale. Cel mic are sanse sa mearga abia dupa ce va implini 7 ani.Kamara a participat de curand la un show tv, sperand ca va castiga premiul cel mare si va putea sustine astfel costul tratamentelor costisitoare ale fiului sau.