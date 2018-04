Fiul Mihaelei Radulescu este de nerecunoscut. S-a umplut de muschi

Pasionat de motoare si de snowboard, Ayan a luat decizia, in ultimele uni, sa-si lucreze muschii si la sala. Rezultatele se vad cu ochiul liber, iar Mihaela Radulescu nu rateaza nicio ocazie sa-si tina fanii la curent cu realizarile fiului sau!“E cel mai bun la scoala, e pasionat de sporturi si activitati trasnite pe care le facem impreuna ‒ skateboard electric, parapanta, parasutism, snowboard, wakeboard, karting etc. Am avut cu el o relatie foarte strânsa de la inceput, l-am purtat cu mine mereu, nu am avut bona niciodata, nici in ziua de azi nu am. Am incercat mereu sa fiu lânga el si, chiar daca am plecat la joburi sau la emisiuni, am fost lânga el la tot ce conteaza pentru el. Asa ca de-a lungul timpului am avut o comunicare foarte buna, copilul fiind foarte echilibrat! Nu s-a aruncat nicio-data pe jos cerându-mi jucarii in maga­zine, ba chiar il rugam eu sa ia mai mult de una, nu a tipat, nu a facut crize… Nu am avut astfel de probleme cu el! Fiind un copil echilibrat, a fost foarte usor sa avem discutii despre orice: despre scoala, sport, fete, sex, iubire. Sigur, sa ne intelegem, am vorbit ca pentru vârsta lui. in ceea ce priveste computerele, am pro­gramul de „parental control“ pe fiecare dintre ele, televizorul nostru nu are acces la programele românesti, adica este ferit de toate aceste tentatii”, declara Mihaela Raluescu pentru viva.ro in urma cu 3 ani.