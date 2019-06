Flavia Mihasan a nascut. Prima imagine cu bebelusul

Flavia a publicat deja prima imagine cu baietelul sau, care a primit rapid sute de like-uri. Cei doi parteneri au fost discreți în privința nașterii însă, Flavia aducându-l pe lume pe micuț cu câteva zile în urmă. Informatia a fost facuta publica abia dupa ce vedeta a fost externata din spital si baietelul ei s-a acomodat cu caminul in care va creste."Dintre toate intalnirile din vietile noastre, cea de acum cateva zile a fost cea mai fericita. As scrie atat de multe, dar cuvintele nu-mi ajung", a scris Flavia Mihasan pe contul personal de socializare."Mie imi este teama sa nu fiu prea permisiva. Cred ca o sa fiu o mama foarte buna pentru ca am avut un exemplu foarte bun. Mama mea a crescut trei copii si a facut o treaba foarte buna. Nu-mi doresc un singur copil. Daca noi am fost trei, imi doresc… poate nu trei. Dar doi imi doresc sigur", marturisea Flavia cu putin timp inainte de a naste.