Florin Busuioc: "Mi-am abandonat familia si nu regret"

Cu tatal nu a avut, niciodata, niciun fel de relatie. Actorul s-a multumit sa-i plateasca doar o pensie alimentara.Florin Busuioc a vorbit despre alegrea sa de a-si parasi sotia si copilul pentru a-si urma visul de a deveni un actor cunoscut. Acesta a marturisit ca nu regreta deloc pasul facut."Mi-am lasat familia si nu regret. Pentru ca daca n-o lasam, n-as fi fost astazi aici, pentru ca se impiedicau cariera si conditia de a fi acolo, in familie. Anume, visul meu de-a ajunge pe o scena de teatru din Bucuresti, actor recunoscut – nu ma gandeam atunci la televiziune, ca nu exista. In anii ’90, cand eram inca la Piatra Neamt si am facut o familie acolo, n-as fi crezut ca o sa ajung in televiziune, ma gandeam la teatru. Si mi-am lasat familia aceea cu copil, ca sa-mi vad de treaba mea. Deci nu regret cumva! Imi pare rau, ma simt vinovat, ma simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret!," a declarat Florin Busuioc la emisiunea "E OK! sa fii vedeta," realizata de revista OK!.Actorul a mai spus ca a incercat de cateva ori sa se apropie de fiul sau, insa a fost refuzat."Am facut niste gesturi, au fost refuzate, la un moment dat. Acum chiar mi-a scris fi-miu un mesaj: "Am fost un copil, am fost un prost. Hai sa facem o...". Si probabil ca o sa ne reconectam si o sa fie bine. Am mai avut niste incercari, au esuat, ma rog, n-are importanta. Ma simt vinovat, dar nu regret," a marturisit prezentatorul.