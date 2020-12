Florin Busuioc s-a ingrasat 20 de kilograme. Ce dieta tine acum?

Florin Busuioc s-a ingrasat enorm in ultima perioada! A ajuns la 104 kilograme, iar acum a intrat la dieta! Prezentatorul TV a marturisit ca a acumulat 20 de kilograme in timpul filmarilor de la ultima pelicula filmata in Muntii Apuseni!, a spus Busu.Prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV a mărturisit că își dorește să ajungă la o greutate de 85 de kilograme., a completat el., a mai spus Florin Busuioc.