Florin Calinescu, detalii cutremuratoare despre lupta cu cancerul de piele: "Am avut nasul triplu"

Florin Calinescu a facut dezvaluiri cutremuratoare despre lupta cu cancerul de piele. Prezentatorul TV a povestit despre chinul prin care a trecut pentru a scapa de aceasta boala.Florin Calinescu a povestit ca totul a plecat de la faptul ca a descoperit ca are o formatiune ciudata in nas. ”Acum vreo câţiva ani am găsit o chestie ciudată la nas, m-am prezentat la doctor şi era o formă uşoară din zona oncologică. Poţi să fii Ioana d’Arc şi Hercule la un loc şi tot ţi se înmoaie puţin genunchii. Nu cred că este cineva de pe planeta asta care să zică: Ce am?! Cancer?! Mişto! Să desfacem şampania!“, a declarat Florin Călinescu, potrivit România TV Prezentatorul TV a povestit motivul pentru care a ales microchirurgia Mohs, o tehnică chirurgicală foarte precisă folosită pentru a trata cancerele cutanate, dar mai ales cu o rată de vindecare foarte mare, de 99 la sută.”Nu mai treci prin teroarea aşteptării, 2-3 săptămâni, aşa afli pe loc rezultatele biopsiilor şi aşa poţi să afli pe loc şi că e bine. Asta, psihic, te scuteşte de un chin şi de un calvar. E o poveste care nu te omoară, dar netratată îţi mănâncă tot ţesutul. N-am o problemă… până la oncologic! Acolo intri într-un malaxor al destinului pe care nu-l doresc nimănui. Acum sunt bine, dar vreun an de zile nu cred că ar fi fost plăcut să mă vadă cineva. În primul rând, timp de trei luni am avut nasul triplu, ziceai că m-am bătut cu Mayweather“, a mai spus Călinescu.