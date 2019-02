Florin Ristei, concediat de la Antena 1

”Răspund aici, pentru cine e interesat, ca să evităm tot felul de telefoane și întrebări penibile. Din 1 martie, emisiunea „Prietenii de la 11” iese din grila de programe Antena 1. După 2 ani de emisiune, am ales să schimb ceva, de aici și plecarea mea. A fost o experiență foarte mișto, cu o echipă de producție profi, cu o Diana Munteanu așa cum nu o știam și cu care, zic eu, că am facut echipă foarte bună, și un context în care m-am simțit bine, am vorbit ce am vrut și de care sunt mândru”, a scris solistul pe Instagram.De asemenea, Florin Ristei a ţinut să lămurească şi ce se va întâmpla cu colega lui, Diana Munteanu.”Pe Diana o puteți urmări, curând, în alte formate ale Antena 1, eu, în schimb, iau o pauză de tv și mă concentrez pe ce am de făcut cu FreeStay în perioada asta. Hai că ne mai vedem 2 săptămâni la ora 11, apoi ne vedem cu drag la concerte, sau online, oricând :D”, a mai anunțat Florin Ristei.