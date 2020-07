Fosta iubita a lui Fuego, infectata cu COVID-19: "Simti ca iti iese foc din nas si trahee"

Ana Maria a fost depistata pozitiv cu coronavirus pe 13 iulie. Inițial, a ales să se trateze la domiciliu, după cum a mărturisit, pentru a nu ocupa patul de spital al unui om care are nevoie de oxigen'. După ce a suferit însă un atac de panică extrem de violent, Anamaria a ajuns la spital.„Am luat decizia, împreună cu medicul de familie și cu cel de pe ambulanță să urmez tratamentul acasă. Sunt un om foarte altruist, chiar am crezut că nu e corect ca eu, căreia nu îmi curgea nici nasul, să ocup patul de spital al unui om care are nevoie de oxigen. Și așa a fost până marți după amiaza… (…). Tratarea virusului este, de asemenea, un proces dureros pentru că medicația are niște efecte cumplite… Simptomele de durere de cap, cefalee, dureri de ochi, lipsa de aer, durere în piept, tuse, transpirații abundente, dureri de mușchi, de oase, de stomac, de ficat…tot te doare în tine…Toate sunt accentuate de efectele medicamentelor până acolo încât simți cum îți iese tot prin piele, că iei foc, că nu mai vezi la 2 metri în fața ochilor și pe picioare este greu să îți ții echilibrul… Așa sunt eu, în fiecare zi, de miercuri, 15 iulie, încoace.Dacă mă întrebi dimineața, sunt bine, foarte bine, după perfuzii și pastile, nu mai pot vorbi, dar acesta este un proces de vindecare pe care îl înțeleg, așa funcționează și nu trebuie decât să am răbdare… Pe scurt, simptomatologia e în etape, diferă de la organism la organism… Este extrem de ciudat cum se manifestă: dureri mari de cap, cefalee, tuse, dureri în piept, sufocare deși ai oxigenul bun, simți ca îți iese foc din nas și din trahee, insomnii severe', a declarat Ana Maria Ciaușu pentru presshub.ro