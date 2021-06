Fosta sotie a lui Cabral, reactie dura dupa ce prezentatorul a dezvaluit ca fiica lui adolescenta nu ii mai vorbeste

Jurnalista a marturisit ca adolescenta are nevoie de liniste in aceasta perioada, pentru ca se pregateste pentru examenul de Bacalaureat si ca mai multe amanunte despre acest subiect va da in luna august, cand Inoke va pleca in strainatate.„Fata cea mare este supărată pe mine și nu comunicăm. Nu sunt ce trebuie la casa omului, așteptăm. Știe, a aflat. Este perioada aceea dificilă din viața unei femei”, a povestit Cabral la Vorbeşte Lumea, unde a dat detalii despre cea de-a doua sarcină a Andreei Ibacka.Imediat după ce Cabral a făcut această dezvăluire, toată lumea s-a întrebat oare ce s-a întâmplat între cei doi, mai ales că mereu au fost foarte apropiați. Luana, fosta soție a prezentatorului TV, a fost contactată de reporterii Playtech, pentru a afla ce se întâmplă, de fapt, între Cabral și fiica lor.„Am depășit problema aceasta, mergem mai departe. În luna august o să spun mai multe, când o să plece fata în străinătate, la studii. Acum fata mai are două-trei săptămâni până la Bac, este o perioadă destul de dificilă. În loc să se ducă liniștită la examene, copiii o să o întrebe de ce a zis tatăl său în loc să vorbească despre materii. Copilul vrea să fie un om ca oricare altul, nu își dorește să fie disecat de lume. Ea ne-a rugat, de la vârsta de patru anișori, că nu vrea să apară în presă", a declarat Luana pentru Playtech.De asemenea, Luana Mitran l-a atacat dur pe Cabral si a spus ca ar trebui sa isi asume ce vorbeste. Ea si fiica ei isi doresc sa fie lasate in pace in acest moment.„Cabral să își asume ce vorbește. Pe noi toate lucrurile ne afectează, mai ales că ea are Bac-ul acum. Ne dorim să fim lăsate naibii în pace. Fata nu vorbește pentru că nu vorbește, nu vrea ea și are tot dreptul să fie cum vrea ea. Nici la ea, nici la mine nu mai scrie numele Ibacka, ne-am despărțit de acest . Mi-am crescut singură copilul până acum. Că nu vorbește fata cu Cabral, asta este treaba lui, fiecare suferă de ceva. Văd că s-a născut de la nimic un întreg taifun, eu una nu am zis nimic de el că să îi încurce sarcinile lui.”, a declarat Luana Mitran.