Fosta sotie a lui Marian Dragulescu, dezvaluiri uluitoare: "Se uita foarte mult la videochat"

Larisa Dragulescu, fosta sotie a lui Marian Dragulescu, a facut recent dezvaluiri uluitoare despre fostul gimnast. Aceasta a marturisit ca Marian Dragulescu se uita foarte mult la videochat in perioada in care au fost casatoriti. În emisiunea theXclusive, Larisa Drăgulescu a a vorbit despre cel mai violent episod pe care l-a trait alaturi de sportiv."Marian se uita foarte mult la videochat. Foarte, foarte mult la fete care făceau videochat. Ultima dată când l-am surprins în fața calculatorului, atunci a fost cel mai grav pentru că el și-a ieșit din minți că l-am întrerupt. Atunci m-a bătut așa cum m-ați văzut și m-a văzut o țară întreagă, în momentele acelea.Ironia sorții este că acum eu fac oarecum, nu fac videochat dar tot pe acolo, este ceva similar. Faptul că eu activez pe o platformă destinată adulților este practic cam același lucru la care se uita fostul meu soț.”, a declarat Larisa Drăgulescu despre actualul concurent Survivor România 2022..„(n.r. crezi că te-au afectat spihologic lucrurile atunci?) Da, da, cred că nu a fost nimic întâmplător. Toate au dus la decizia asta a mea. Eu atunci am fost făcută în toate felurile, am fost făcută curvă, o femeie ușoară, fără să fiu în vreun fel, nu mă apropiam de așa ceva. Eram o mamă care avea grijă de copii, mă ocupam doar de casă și de copii și nu am văzut altceva, alt bărbat decât pe soțul meu. (n.r. de câte ori se uita la videochat pe zi?) Mult, nopțile. Se uita nopțile.Eu sufeream lângă copii, mă chinuiam foarte mult cu amândoi. El își petrecea nopțile în dormitorul de lângă, în fața unui calculator.(n.r. între voi mai exista vreun fel de contact?) Da, exista. Dar, nu știu… îl făcea să se simtă bine statul la calculator, refula cumva din cauza problemelor de acasă, dintre mine și familia lui, problemele de sănătate ale fetiței pe care nu le-a acceptat niciodată. El nu a acceptat niciodată că fetița lui nu aude, i-a fost jenă de asta. Cred că în momentul acela… Asta era modul lui de a se deconecta de la toate astea.Nu știu dacă plătea, nu știu asta, dar probabil plătea.”