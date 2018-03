Fostul sot al Israelei nu mai are niciun drept la averea femeii de afaceri. Cine va mosteni suma de 50 de milioane de euro

Desi o perioada s-au inteles bine, in anul 2014 au incepit sa apara certurile intre cei doi. In 2016, Liviu a parasit caminul conjugal, dupa ce Israela i-a reprosat ca a devenit un alcoolic.În 2017, Israela și Liviu Arteni au anunțat public că se vor separa. După puțin timp, cei doi au abandonat ideea, semn că aveau de gând să se împace. N-a fost să fie, iar la puțin timp, Israela a depus actele de divorț la Judecătoria sectorului 5. În noiembrie anul trecut, instanța a decis că cererea femeii este perimată. Israela Vodovoz a trebuit să se gândească la o soluție mai bună pentru a „scăpa” de căsnicia cu Liviu Arteni.Femeia de afaceri i-a oferit bani și s-au înțeles la împărțirea bunurilor. Asta înseamnă că acum, după moartea ei, ea nu mai are niciun drept asupra averii ei., a declarat avocata Rodica Bucur, cea care a reprezentat-o pe Israela în procesul de divorţ, potrivit click.ro Potrivit informatiilor, cei doi copii ai Israelei sunt singurii mostenitori ai vedetei.