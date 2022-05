Fratii Mazare, sub escorta la inmormantarea mamei lor

Momente grele pentru Radu Mazare si fratele sau. Mama lor, in varsta de 81 de ani, a murit. Femeia s-a stins din viata in urma unui infarct, la scurt timp dupa ce fiul sau cel mic a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare. Potrivit primelor informatii, cei doi frati ar urma sa participe la inmormantarea mamei lor sub escorta.Conform Realitatea PLUS, înmormântarea va avea loc luni. Frații Mazăre vor putea participa la acest eveniment, dar sub escorta Poliției Române. Alexandru Mazăre a fost condamnat definitiv recent la trei ani de închisoare cu executare și a ajuns în spatele gratiilor. Fratele său, Radu Mazăre, se află și el la închisoare, respectiv în Penitenciarul Jilava, după ce a fost condamnat în dosarul retrocedărilor de plaje și terenuri din Mamaia.Mama lor ar fi suferit un infarct la 3 zile după anunțarea sentinței fiului cel mic. Gabriela Victoria Mazăre avea 2 operații pe cord și stimulator cardiac, potrivit Ziua de Constanța