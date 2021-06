Gabi Badalau, fortat de familie sa o paraseasca pe Bianca Dragusanu. Ce amenintari a primit

Gabi Badalau a anuntat in urma cu cateva zile ca a incheiat relatie cu Bianca Dragusanu. A socat pe toata lumea, mai ales ca se zvonea ca se pregatesc de munca si isi doreau sa devina parinti.Badalau a vorbit foarte frumos despre fosta lui iubita, insa a negat ca ar fi avut planuri de casatorie cu aceasta.„Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental. Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei. Referitor la nuntă, nu s-a pus niciodată problema. Nu ne-am făcut planuri niciodată de nuntă. Au fost 100% invenții și minciuni și răutăți. Niciodată! Nu există! Eu și Bianca nu am vorbit niciodată aceste detalii”, a declarat Gabi Bădălău la Antena Stars.Anuntul brusc al despartirii a uimit pe toata lumea. Se pare insa ca motivul ar fost faptul ca Gabi Badalau a fost amenintat de tatal sau ca nu ii mai da bani daca nu se desparte de Bianca.„Dacă o iei pe aia de nevastă, îți închidem toate conturile. Cu ea la noi în casă nu vii”, i-a spus Niculae Bădălău, președintele organizației județene PSD Giurgiu, fiului său, potrivit unor surse playtech.ro.

Articole recomandate

Fosta sotie a lui Cabral, reactie dura dupa ce prezentatorul a dezvaluit ca fiica lui adolescenta nu ii mai vorbeste Luana Mitran, fosta sotie a lui Cabral, a avut o reactie foarte dura dupa ce prezentatorul TV a marturisit in timpul unei emisiuni TV ca fiica lui cea mare, Inoke, este suparata pe el si nu ii mai vorbeste. Jurnalista a marturisit ca adolescenta are nevoie de liniste in aceasta perioada,

Mircea Solcanu, sechele grave dupa operatie pe creier Fostul prezentator Mircea Solcanu locuieste la Constanta de cand s-a retras de micul ecran in urma cu 7 ani. A suferit in urma cu cativa ani o operatie pe creier, iar in urma acesteia a ramas cu schele grave. Mircea Solcanu a marturisit ca este aproape surd. Nu mai aude deloc cu o ureche, iar

Alexandru Arsinel nu scapa de probleme dupa infectia cu Covid. Ce se intampla acum cu actorul Actorul Alexandru Arsinel inca se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a fost externat acum trei saptamani din spital in urma infectiei cu coronavirus. Acesta are in continuare stari de rau si nevoie de oxigen. "Boala asta este atât de provocatoare, de jigodească, dacă-mi

Fiul lui Ion Dolanescu vrea sa candideze la presedintie. In ce tara va candida Dragoş Dolănescu Valenciano, fiul cel mic al regretatului cântăreţ de muzică populară Ion Dolănescu, vrea sa candideze la presedintie. El a anuntat ca va candida la alegerile prezidențiale din 2022, din Costa Rica. Pentru a face acest pas,