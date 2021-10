Gabriel Cotabita, probleme grave de sanatate. A fost internat din nou

”Gabriel Cotabiță a ajuns la spital cu simptome de AVC, accident vascular cerebral tranzitoriu, cu recuperare totală. Se simte bine, soția și fetele lui s au speriat foarte tare. Sunt șanse ca mâine să fie externat, dacă lucrurile merg bine”, au declarat în exclusivitate pentru impact.ro surse din spitalul Colentina din București.Aceste probleme de sanatate vin dupa ce in urma cu cateva luni Gabriel Cotabita a fost infectat si cu noul coronavirus. Atunci, artistul a fost internat pentru cateva zile in spital, pentru a fi tinut sub supraveghere medicala dat fiind istoricul sau.”Nu este o formă gravă, nu este intubat, nu este la ATI. Pur şi simplu necesită să fie monitorizat, având şi alte probleme de sănătate. El, cu siguranţă, s-a protejat ştiind foarte bine cât de important este să respecte măsurile de distanţare, să poarte mască şi toate celelalte”, a spus la acea vreme una dintre fiicele lui pentru Antena Stars.In urma cu sase ani, Gabriel Cotabita a suferit un atac cerebal, in urma caruia a stat cateva saptamani in coma. A avut o perioada de recuperare grea si a marturisit ca in perioada in care a fost in coma a avut mai multe calatorii.”Au fost nişte locuri care îmi dădeau puterea să cred că încă n-am terminat ceea ce aveam de făcut. Lucru care mi s-a confirmat ulterior, pentru că unul dintre mesajele pe care le primeam, pe care le simţeam în interiorul minţii mele, era «Nu te speria», dar eu mă întrebam «De ce sunt totuşi aici?»,«Trebuie să te gândeşti cu totul şi cu totul altfel la viaţa pe care o vei urma de acum înainte şi trebuie să faci mult mai mult bine, să duci un mesaj de curaj şi de bucurie a faptului că nu se întâmplă nimic dacă dispari din viaţă». Toată lumea m-a întrebat dacă am văzut lumina albă. Fraţilor, lumina albă o vezi dacă vrei să mori, dacă vezi culoarul ăla e foarte posibil să te duci. Eu n-am văzut nicio secundă chestia asta“, a mai spus Gabriel Cotabiță.